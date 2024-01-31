В Мамадыше на реконструкцию ДК направят 152 миллиона рублей

В Мамадыше на реконструкцию районного Дома культуры будет выделено 152,9 миллиона рублей из республиканского бюджета. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик будет выбран 9 февраля. Работы включают устройство фундаментов, возведение несущих и наружных ограждающих конструкций, а также монтаж технологического оборудования. Реконструкция должна быть завершена до конца текущего года.



На первом этаже Дома культуры находятся малый зал и костюмерная, а на втором этаже – различные кабинеты.

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