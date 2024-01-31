Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане вырос средний размер пенсии

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В Татарстане средняя пенсия выросла на 2,8 тыс. рублей. Об этом сообщает Социальный фонд РФ по РТ.

Начиная с января прошлого года, пенсии неработающих пенсионеров были увеличены на 4,8%. С начала 2024 года на 7,5%.

Сейчас средняя пенсия в РТ 12 219 рублей. При этом прожиточный минимум в республике 12 966 рублей. В 2023 году было назначено свыше 34 000 пенсий, в том числе автоматические назначения пенсий по инвалидности.

Кроме того, материнский капитал теперь может быть использован для реконструкции частного дома. Отец-одиночка (или единственный усыновитель), имеющий право на материнский капитал, может направить эти средства на формирование своей накопительной пенсии.

Ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей лицам, оказывающим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, будет предоставляться не только неработающим, но и родителям, которые работают при неполном рабочем дне, дистанционно или на дому.

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