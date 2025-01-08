В Лениногорске охранники клуба избили многодетного отца

В разгар новогодних праздников житель Лениногорска вместе с женой и друзьями отправился в ночной клуб.

Однако вечер не задался: на танцполе к его супруге начал приставать настойчивый незнакомец. Мужчина, не сдержавшись, решил заступиться за жену, но в пылу эмоций случайно оттолкнул её, и она упала.

Инцидент привлек внимание охранников заведения, но их вмешательство только усугубило ситуацию. Они подошли к мужчине, заявили, что он им не нравится, и начали избивать его. Пострадавший получил тяжелые травмы: перелом основания черепа, разрыв барабанной перепонки, повреждение височной кости и двух ребер.

Супруга, переживая за четверых детей, выражает обеспокоенность. Она рассказала, что они пытались урегулировать ситуацию мирным путем, связываясь с медиками и обсуждая произошедшее, пишет readovka67.

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