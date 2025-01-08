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Челнинец получил счет за «коммуналку» на 87 000 рублей

По словам мужчины, он всегда вовремя платит за ...

pixabay.com

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Житель Челнов, который живёт в доме под номером 36 на пр. Сююмбике, получил квитанцию за коммунальные услуги на впечатляющую сумму в 87 тысяч рублей, где 84 тысяч рублей пришлись на отопление, пишет издание «Челнинские известия».

По словам мужчины, он всегда вовремя платит за коммуналку, и такая сумма не соответствует размеру его жилья, площадью всего 41,7 кв. метра.

Для выяснения причин такого истощающего счета, местный житель обратился в управляющую компанию «Формула дома». В ближайшие дни работники компании намерены снять показания счётчиков, чтобы установить источник столь значительных начислений.

Ранее мы писали о том, что татарстанцев предупредили о новом виде мошенничества с Telegram Premium.

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