Новости Татарстана
· 16+ · Полина Сластникова

В Лениногорске мужчина разбился насмерть, въехав в опору моста

Около 3 часов ночи 26-летний водитель разогнал автомобиль марки "BMW" до максимальной скорости и въехал в опору моста.

Госавтоинспекция Татарстана

Подписаться в Telegram

Около 3 часов ночи 26-летний водитель разогнал автомобиль марки "BMW" до максимальной скорости и въехал в опору моста. Спидометр искорёженного автомобиля остановился на отметке в 260 км/ч. Водитель умер до прибытия скорой.

По предварительным данным, авария могла быть попыткой свести счёты с жизнь. Как сообщает телеграм-канала Mash Iptash, перед смертельным ДТП молодой человек попрощался со своими близкими и попросил прощения у друга и девушки, к которой испытывал безответные чувства.

Ранее мы писали о наезде Mitsubishi на пешехода на ул. Гоголя, 30-лений местный житель был госпитализирован.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

Интересное в Казани

день назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

средства от тараканов домашние рецепты

Новости Казани

день назад

Врачи в Казани пришли в ужас от оборудование в новом перинатальном центре

Интересное в Казани

3 дня назад

Как не проиграть жилье в «лотерею»: казанский эксперт рассказал о подводных камнях при строительстве собственного дома

тайский бокс в спб в Санкт-Петербурге

Новости Казани

2 часа назад

Казанец бегал и обнажался прямо на Кремлёвской дамбе

Новости Татарстана

день назад

Госсовет принял изменения в границах 2 районов Татарстана

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольске мать затрясла ребенка до смерти: сейчас идет суд

Новости Казани

день назад

На трассе М-12 Москва-Казань дыра

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане прошли поиски нелегальных мигрантов
Новости Казани
день назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Татарстана

15 минут назад

В Лениногорске мужчина разбился насмерть, въехав в опору моста

Интересное в Казани

день назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

Новости Казани

час назад

Утверждены новые перекрытия дорог в Московском районе Казани

Новости Татарстана

час назад

Суд обязал мошенников вернуть деньги пенсионерке из Кукмора

На трассе М-12 Москва-Казань дыра
Новости Казани
день назад

На трассе М-12 Москва-Казань дыра

Новости Казани

2 часа назад

Казанец бегал и обнажался прямо на Кремлёвской дамбе

Новости Казани

3 часа назад

В казанском зооботсаду сбежал павлин

Новости Казани

4 часа назад

В Казани задержали 14-летнего водителя питбайка
Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани