В Лениногорске мужчина разбился насмерть, въехав в опору моста

Около 3 часов ночи 26-летний водитель разогнал автомобиль марки "BMW" до максимальной скорости и въехал в опору моста. Спидометр искорёженного автомобиля остановился на отметке в 260 км/ч. Водитель умер до прибытия скорой.

По предварительным данным, авария могла быть попыткой свести счёты с жизнь. Как сообщает телеграм-канала Mash Iptash, перед смертельным ДТП молодой человек попрощался со своими близкими и попросил прощения у друга и девушки, к которой испытывал безответные чувства.

Ранее мы писали о наезде Mitsubishi на пешехода на ул. Гоголя, 30-лений местный житель был госпитализирован.