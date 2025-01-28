В Лаишевском районе 28 января в результате ДТП погиб человек

28 января в Лаишевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada и грузовика Volvo. По предварительным данным, водитель Lada выехал на встречную полосу, что привело к столкновению.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Два пассажира, включая трёхлетнего ребёнка, получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция МВД Татарстана напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что 4 детей и 3 взрослых отравились угарным газом в Казани.

Всех пострадавших доставили в ДРКБ.