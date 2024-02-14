Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Кировском районе Казани откроется новый молодежный центр

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В Казани в здании бывшего Дома культуры вертолетного завода весной откроют молодежный центр «Вертолет». Общая площадь объекта составит 3,2 тысячи кв. м. Об этом сообщает мэрия города.

На ежемесячной основе «Вертолет» смогут посещать более двух тысяч детей и подростков. В том числе будет возможность посещать разного рода кружки и секции. В здании расположат арт-кафе, тренажерный зал и многое другое.

Ранее, метеоролог и профессор КФУ сообщил о приближающихся морозах и скором потеплении.

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