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В КФУ напомнили об астрономических явлениях на выходных

Профессор отметил, что частицы Квадрантиды буду...

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3 января в РТ местные жители смогут наблюдать яркое Солнце и пик метеорного потока Квадрантиды, сообщает профессор Юрий Нефедьев из Астрономической обсерватории им. Энгельгардта.

Земля достигнет своей ближайшей точки к Солнцу — перигелия, что сделает солнечный диск выглядящим намного больше. При ясной погоде ожидается до 100 метеоров в час, а наибольшее количество метеоров можно будет увидеть в пятницу после 23:00.

Профессор отметил, что частицы Квадрантиды будут маленькими и слабо выраженными, поэтому для наблюдения лучше выбирать места вдали от светового загрязнения и не использовать оптические приборы, чтобы лучше воспринимать это явление.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 3 человека получили серьезные травмы из-за пиротехники.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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