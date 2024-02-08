В Казанском зоопарке снесут здание львятника
Мэрия Казани
Историческое здание львятника в Казанском зооботсаду ожидает демонтаж. После получения положительного заключения экспертизы, принято решение провести снос одноэтажной постройки. Об этом сообщает комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Проведение обследования строительных конструкций и внутренних систем здания показало, что львятник, построенный в 1960 году, находится в аварийном состоянии и изношен на 71%. Это обстоятельство стало основной причиной принятия решения о его демонтаже.
Напомним, что Екатерина Мизулина приедет в Казань для встречи со студентами.