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· Артем Акчурин

В Казанском зоопарке снесут здание львятника

В Казанском зоопарке снесут здание львятника

Мэрия Казани

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Историческое здание львятника в Казанском зооботсаду ожидает демонтаж. После получения положительного заключения экспертизы, принято решение провести снос одноэтажной постройки. Об этом сообщает комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Для обеспечения безопасности и организации работ вокруг здания будут установлены сигнальные ограждения, обустроен подъезд для строительной техники и создадут помещения для бытовых задач.

Проведение обследования строительных конструкций и внутренних систем здания показало, что львятник, построенный в 1960 году, находится в аварийном состоянии и изношен на 71%. Это обстоятельство стало основной причиной принятия решения о его демонтаже.

Напомним, что Екатерина Мизулина приедет в Казань для встречи со студентами.

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