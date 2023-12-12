В Казанском Кремле прочитают лекцию о космосе
russo-travel.ru
В казанском Кремле будет проведена лекция на тему «Музыка небесных сфер». Данные приводит мэрия Казани.
Мероприятие состоится 13 декабря в 18:30, где с лекцией выступит доцент, завкафедрой теории относительности и гравитации Института физики КФУ Сергей Сушков. Он поделится знаниями об изменениях представлении космоса и о строении Вселенной.
Посетить мероприятие возможно только при предварительной регистрации.
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