В Казанском Кремле прочитают лекцию о космосе

В казанском Кремле будет проведена лекция на тему «Музыка небесных сфер». Данные приводит мэрия Казани.

Мероприятие состоится 13 декабря в 18:30, где с лекцией выступит доцент, завкафедрой теории относительности и гравитации Института физики КФУ Сергей Сушков. Он поделится знаниями об изменениях представлении космоса и о строении Вселенной.

Посетить мероприятие возможно только при предварительной регистрации.

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