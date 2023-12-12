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· Артем Акчурин

На мосту Миллениум в Казани отремонтируют дорожное покрытие

На мосту Миллениум в Казани отремонтируют дорожное покрытие

kuda-kazan.ru

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В Казани за 2023 год на мосту Миллениум зафиксировано 7 ДТП. В свою очередь в 2022 году за аналогичный период на мосту произошло лишь 3 столкновения. Данные приводит МВД по столице РТ.

За указанный период в ДТП 11 человек получили травмы разной степени. А в 2022 году, было 3-ое пострадавших, с телесными повреждениями.

Для урегулирования ситуации и уменьшения количества дорожных происшествий в 2024 году на участке моста будет отремонтировано дорожное покрытие. На данный момент там установлены знаки ограничения максимальной скорости.

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