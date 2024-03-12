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· Артем Акчурин

В казанских поселках проведут реконструкцию двух мостов

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В 2024 году в планах реконструкция двух мостов в казанских поселках Кадышево и Константиновка. На проведение этих работ из бюджета региона было выделено 284 миллиона 170 тысяч рублей. После завершения реконструкции мосты станут шире и обеспечат большую безопасность для проезда.

На данный момент мост через реку Солонку в поселке Кадышево находится в аварийном состоянии. В рамках проекта по его реконструкции планируется полная модернизация сооружения, включая опоры, дорожное покрытие и подходы к мосту. Ожидается, что после реконструкции увеличится его длина на 5,65 метра, тротуары будут иметь ширину 1,5 метра, а для дорожного движения будет обеспечена ширина проезжей части в 8 метров за счет двух дополнительных полос для безопасности. Также планируется установить ограждения, систему ливневой канализации с очистными сооружениями и лестницы с поручнями.

Мост через реку Вертелевку в поселке Константиновка также требует реконструкции из-за аварийного состояния. После модернизации его длина увеличится на 36,53 метра. Количество полос движения увеличится до двух, ширина проезжей части достигнет 7 метров, будут созданы две полосы для безопасности и обеспечено освещение. Тротуар будет встроен в основное сооружение моста. Также планируется установить ограждения и систему ливневой канализации для улучшения инфраструктуры моста.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области поблагодарил руководство РТ за поддержку.

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