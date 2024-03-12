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· Артем Акчурин

Губернатор Белгородской области поблагодарил руководство РТ за поддержку

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Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, выразил признательность властям Татарстана за оказанную поддержку, о чем он сообщил в ходе встречи с полпредом РТ в России, Равилем Ахметшином. Он лично поблагодарил мэра Казани, Ильсура Метшина, за постоянную поддержку.

Подчеркнув активное восстановление жилья в области, Гладков упомянул также встречу делегации Татарстана с военнослужащими, в рамках которой им был передан необходимый груз.

В январе около двух тысяч детей были отправлены из Белгородской области на отдых в другие регионы страны, более 200 из них посетили столицу Татарстана в рамках программы.

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