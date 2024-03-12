Губернатор Белгородской области поблагодарил руководство РТ за поддержку
Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, выразил признательность властям Татарстана за оказанную поддержку, о чем он сообщил в ходе встречи с полпредом РТ в России, Равилем Ахметшином. Он лично поблагодарил мэра Казани, Ильсура Метшина, за постоянную поддержку.
В январе около двух тысяч детей были отправлены из Белгородской области на отдых в другие регионы страны, более 200 из них посетили столицу Татарстана в рамках программы.
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