Губернатор Белгородской области поблагодарил руководство РТ за поддержку

Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, выразил признательность властям Татарстана за оказанную поддержку, о чем он сообщил в ходе встречи с полпредом РТ в России, Равилем Ахметшином. Он лично поблагодарил мэра Казани, Ильсура Метшина, за постоянную поддержку.





Подчеркнув активное восстановление жилья в области, Гладков упомянул также встречу делегации Татарстана с военнослужащими, в рамках которой им был передан необходимый груз.В январе около двух тысяч детей были отправлены из Белгородской области на отдых в другие регионы страны, более 200 из них посетили столицу Татарстана в рамках программы.