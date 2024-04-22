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В Казани задержали водителя Мицубиси, катавшего людей на крыше и капоте у Кремля

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Сотрудни ГИБДД установили личность водителя автомобиля «Мицубиси», который катал пассажиров на крыше и капоте возле Кремля. Видео появилось в телеграм-канале Злой Казанец | Жалобы Казань.

Хулиганом оказался житель Московского района Казани 1998 г. р. В отношении нарушителя было составлено 4 протокола об административном нарушении: за опасное вождение, управление авто с нарушением правил перевозки пассажиров, нарушение правил остановки машины и отсутствие ОСАГО.

Задержанный рассказал, что познакомился с парнями, которых катал на крыше и капоте возле Кремля, в тот же вечер. Прокатил, а затем уехал. Он признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе полка ДПС по Казани.

Ранее мы писали о том, что ночью удар молнии уничтожил клуб в селе Ислейтар Атнинского района Татарстана.

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