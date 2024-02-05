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· Артем Акчурин

В Казани задержали пьяного таксиста

В Казани задержали пьяного таксиста

tyumentimes.ru

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После полудня в Казани на улице Короленко сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого сидел 41-летний таксист с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Медэкспертизу водитель проходить отказался. В результате чего у него забрали автомобиль, переместив его на спецстоянку. А также на таксиста был составлен административный материал.

Напомним, что в столице РТ пройдет суд по факту расстрела 27-летнего соседа из сигнального пистолета.

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