В Казани задержали пьяного таксиста

После полудня в Казани на улице Короленко сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого сидел 41-летний таксист с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Медэкспертизу водитель проходить отказался. В результате чего у него забрали автомобиль, переместив его на спецстоянку. А также на таксиста был составлен административный материал.

Напомним, что в столице РТ пройдет суд по факту расстрела 27-летнего соседа из сигнального пистолета.