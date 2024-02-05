В Казани пройдет суд по факту расстрела соседа из сигнального пистолета

Перед судом предстанет житель Казани, который обвиняется в хулиганстве. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по РТ Андрей Шептицкий.





По версии следствия, в июле прошлого года еще несовершеннолетний молодой человек вступил в конфликт с 27-летним соседом в одном из домов на улице Кул Гали.

В результате чего он выстрелил в него из устройства с сигнальными патронами, но не попал. Мужчина попытался убежать, но преследуя его хулиган произвел еще несколько выстрелов в голову, брюшную полость и конечности.



Ранее, суд оставил под арестом бывшего гендиректора «Газпрома межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова.