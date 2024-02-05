В Казани пройдет суд по факту расстрела соседа из сигнального пистолета
Перед судом предстанет житель Казани, который обвиняется в хулиганстве. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по РТ Андрей Шептицкий.
В результате чего он выстрелил в него из устройства с сигнальными патронами, но не попал. Мужчина попытался убежать, но преследуя его хулиган произвел еще несколько выстрелов в голову, брюшную полость и конечности.
Ранее, суд оставил под арестом бывшего гендиректора «Газпрома межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова.