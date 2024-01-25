В Казани за сутки вывезли более 37 тысяч тонн снега

В Казани за минувшие сутки вывезли 37,5 тысяч тонн снега. А с 17 января было убрано больше 270 тысяч тонн, выпавшего снега. Сообщает об этом комитет внешнего благоустройства Казани.

По словам ведомства, уборка затягивается из-за большого количества машин, припаркованных у дорог, которые мешают ликвидации снега. Иногда из-за этой проблемы не удается очистить целые полосы дорожных территорий.

Напомним, мэр Казани Ильсур Метшин предложил привлекать школьников старшего возраста к уборке снега.