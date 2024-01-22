Метшин предложил привлекать школьников для уборки снега

Для полной ликвидации последствий масштабного снегопада в Казани необходимо около двух недель. Мэр Казани, Ильсур Метшин выступил с идеей привлечения школьников для уборки снега у школ.

Пусть школьники помогут своим родным школам, нужно привлечь старшеклассников к уборке снега, ведь ручной труд никто не отменял, отметил мэр города.

В интернете подобное предложение градоначальника вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые поддержали инициативу, другие заявили, что труд должен быть оплачиваемым.