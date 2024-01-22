Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Метшин предложил привлекать школьников для уборки снега

Подписаться в Telegram

Для полной ликвидации последствий масштабного снегопада в Казани необходимо около двух недель. Мэр Казани, Ильсур Метшин выступил с идеей привлечения школьников для уборки снега у школ.

Пусть школьники помогут своим родным школам, нужно привлечь старшеклассников к уборке снега, ведь ручной труд никто не отменял, отметил мэр города.

В интернете подобное предложение градоначальника вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые поддержали инициативу, другие заявили, что труд должен быть оплачиваемым.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за метели в магазины не могут доставить продукты

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

специалист по борьбе с насекомыми

Новости Татарстана

день назад

Дочь Юлии Пересильд рассказала, кто ей понравился из актеров «Слова пацана»

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев: опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

гуманное усыпление животных в Москве

Новости Татарстана

день назад

Елена Темникова спела песню про КАМАЗ

Новости Татарстана

22 часа назад

В РТ молодежь помогает бороться со снегом

Новости Татарстана

7 часов назад

Предстоящую реконструкцию Московского рынка в Казани оценили

Новости Татарстана

19 часов назад

В РТ сняли ограничения с трасс

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане будут создать производство микропроцессоров
Лонгриды
2 дня назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

7 минут назад

Минниханов заявил о крупных проблемах из-за высокой ключевой ставки

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Татарстана

22 минуты назад

Метшин предложил привлекать школьников для уборки снега

Новости Татарстана

42 минуты назад

Метшин заявил, что последствия непогоды невозможно разгрести за короткий срок
Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
4 дня назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

час назад

Полки магазинов в Казани опустели из-за непогоды

Новости Татарстана

7 часов назад

Трасса М-7 в Татарстане стала снова доступна для грузовиков и автобусов

Новости Татарстана

7 часов назад

Предстоящую реконструкцию Московского рынка в Казани оценили
Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани
Лонгриды
5 дней назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани