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· Артем Акчурин

В Казани за посредничество во взятках арестован тренер команды КГЭУ по борьбе

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Приволжский районный суд в городе Казани принял решение о направлении в СИЗО мастера спорта по вольной борьбе, Алмаза Фаляхова. По данным из картотеки дел, он является сотрудником Казанского энергоуниверситета. Сообщает «БИЗНЕС Online».

Известно, что 31-летнего Фаляхова подозревают в причастности к посредничеству во взятках. По информации следствия, в течение 4,5 лет он якобы передавал деньги от студентов КГЭУ преподавателям в обмен на высокие отметки во время сессий.

Предварительные данные показывают, что за указанный период сумма переданных взяток достигла 700 тысяч рублей. Дело Фаляхова достигло судебного разбирательства в начале февраля, и тогда же было принято решение о содержании его под стражей в СИЗО до 21 марта.

Ранее, в Казани были установлены личности участников массовой драки на улице Кул Гали в Казани.

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