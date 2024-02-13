Новости Казани
· Артем Акчурин

Стало известно, кто участвовал в драке на Кул Гали

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В Казани были установлены личности участников массовой драки на улице Кул Гали в Казани.

Следствие выяснило данные о 5 участниках потасовки. Два гражданина были направлены в СИЗО. Сообщает об этом «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в массовой драке на Кул Гали участвовали казанские группировки. Сообщалось, что они были вооружены.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Некоторые из задержанных уже привлекались к ответственности.

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