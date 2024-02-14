В Казани за две недели вывезли полмиллиона тонн снега

За минувшие сутки в Казани работники коммунальных служб убрали с улиц города 30 тысяч тонн снега. Об этом сообщает мэрия города.



Дорожники работали на Сибгата Хакима, Академика Павлова и других улицах столицы РТ. По словам мэрии, суммарно за две недели с улиц Казани убрали порядка 408 тысяч тонн снега.

Автор фото: t.me/kzn_official/11816

Напомним, что за прошедшие дни февраля в Казани выпало 98% от месячной нормы осадков.

Ранее, Казань заняла второе место среди лидеров самых снежных городов страны.