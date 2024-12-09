В Казани за 7 лет в два раза увеличилось количество многодетных семей

За последние семь лет в Казани количество семей с тремя и более детьми выросло в два раза. Об этом сообщил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

По его словам, в 2017 году в городе насчитывалось 7,5 тысяч многодетных семей, а к 2024 году их количество выросло почти до 15 тысяч. Около 13 тысяч из них воспитывают троих детей, а 1,4 тысячи — четверых и более.

В 2024 году введён единый статус для многодетных семей, который подразумевает наличие троих и более детей в возрасте до 18 лет. Ранее в разных регионах критерии определения статуса многодетных семей могли отличаться.

Ранее в кризисном центре удалось отговорить от аборта 87 женщин из Казани.