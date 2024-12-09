В кризисном центре Казани удалось отговорить от аборта 87 женщин

На совещании в мэрии начальник Управления здравоохранения Владимир Филатов сообщил, что в 2024 году в Казанском Республиканском центре кризисной беременности 87 из 305 женщин приняли решение сохранить беременность после второго этапа консультирования специалистами.

Общее количество женщин, которые решили сохранить беременность после первого и второго этапов, составило 365, что составляет 62,2% от общего числа.

Если сравнивать с предыдущим годом, то в 2024 году только 47% женщин, которые пришли на прерывание беременности, приняли решение сохранить её. Таким образом, в 2024 году произошёл рост сохранённых беременностей на 15%.

Филатов подчеркнул, что в беседах с женщинами принимают участие юристы, психологи и социальные работники, которые занимаются вопросами репродуктивного выбора. Школы будущих родителей также работают в детских поликлиниках и женских консультациях.