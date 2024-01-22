Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани выросли зарплаты у строителей

Подписаться в Telegram

В среднем работники в сфере строительства получают до 51 000 рублей, что на 8,3% больше нежели год назад.

Кроме того, зафиксирован рост у сотрудников ЖКХ. У них зарплата выросла на 11,4%, а именно до 43 тысяч рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.


По словам министра, в РТ наблюдается рост строительства и сейчас в регионе трудится 93 тысячи работников в этой сфере.

При этом в жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдалось небольшое снижение численности работников — на 1,1%, до 27 000 человек.

Ранее, Минниханов отметил, что в РТ нужно контролировать состояние сетей из-за аварии на улице Амирхана в Казани и с проблемной ситуацией в Чистополе.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за метели в магазины не могут доставить продукты

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

как не дать тараканам проникнуть через вентиляцию

Новости Татарстана

день назад

Дочь Юлии Пересильд рассказала, кто ей понравился из актеров «Слова пацана»

Интересное в Казани

3 дня назад

Женский форум: развеиваем мифы о косметологии

обучение свадебной фотографии в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Елена Темникова спела песню про КАМАЗ

Новости Татарстана

9 часов назад

Предстоящую реконструкцию Московского рынка в Казани оценили

Новости Татарстана

2 часа назад

Метшин заявил, что последствия непогоды невозможно разгрести за короткий срок

Новости Татарстана

21 час назад

В РТ сняли ограничения с трасс

Новости Татарстана

час назад

Минниханов заявил о крупных проблемах из-за высокой ключевой ставки
Лонгриды
2 дня назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

35 минут назад

В Казани выросли зарплаты у строителей

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

Новости Татарстана

55 минут назад

Минниханов высказался о прорыве канализации на улице Амирхана

Новости Татарстана

час назад

В Иннополисе в этом году могут открыть роботизированный отель
Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
4 дня назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

час назад

Минниханов заявил о крупных проблемах из-за высокой ключевой ставки

Новости Татарстана

час назад

Метшин предложил привлекать школьников для уборки снега

Новости Татарстана

2 часа назад

Метшин заявил, что последствия непогоды невозможно разгрести за короткий срок
Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани
Лонгриды
5 дней назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани