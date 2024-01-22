В Казани выросли зарплаты у строителей

В среднем работники в сфере строительства получают до 51 000 рублей, что на 8,3% больше нежели год назад.



Кроме того, зафиксирован рост у сотрудников ЖКХ. У них зарплата выросла на 11,4%, а именно до 43 тысяч рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.



По словам министра, в РТ наблюдается рост строительства и сейчас в регионе трудится 93 тысячи работников в этой сфере.При этом в жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдалось небольшое снижение численности работников — на 1,1%, до 27 000 человек.

Ранее, Минниханов отметил, что в РТ нужно контролировать состояние сетей из-за аварии на улице Амирхана в Казани и с проблемной ситуацией в Чистополе.