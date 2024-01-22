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· Артем Акчурин

Минниханов высказался о прорыве канализации на улице Амирхана

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Глава РТ Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане необходимо обратить внимание на состояние сетей из-за аварии на улице Амирхана в Казани и с проблемной ситуацией в Чистополе.

В РТ зафиксирован рост жалоб в сфере ЖКХ. Раис РТ отметил, что на них нужно своевременно отвечать.

Для решения проблемы региону необходимо до 300 млрд рублей.

Ранее, Минниханов поручил правительству и местному руководству организовать доставку воды жителям для обеспечения комфорта проживания.

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