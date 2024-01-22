Минниханов высказался о прорыве канализации на улице Амирхана
Глава РТ Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане необходимо обратить внимание на состояние сетей из-за аварии на улице Амирхана в Казани и с проблемной ситуацией в Чистополе.
В РТ зафиксирован рост жалоб в сфере ЖКХ. Раис РТ отметил, что на них нужно своевременно отвечать.
Для решения проблемы региону необходимо до 300 млрд рублей.
Ранее, Минниханов поручил правительству и местному руководству организовать доставку воды жителям для обеспечения комфорта проживания.