В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

В Казани был осужден 45-летний гражданин за фиктивную регистрацию мигрантов в своей квартире. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что мужчина в июне 2023 года зарегистрировал 5 иностранных граждан. Сообщается, что в квартире, в которой иностранцы зарегистрировались, они фактически не проживали.

Правонарушение житель Казани признал в полной мере. При учете непогашенной задолженности ему назначили два года заключения в колонии строгого режима.

Ранее, бывший директор кранового завода в Татарстане получил условный срок.