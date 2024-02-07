Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

russian.rt.com

Подписаться в Telegram

В Казани был осужден 45-летний гражданин за фиктивную регистрацию мигрантов в своей квартире. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что мужчина в июне 2023 года зарегистрировал 5 иностранных граждан. Сообщается, что в квартире, в которой иностранцы зарегистрировались, они фактически не проживали.

Правонарушение житель Казани признал в полной мере. При учете непогашенной задолженности ему назначили два года заключения в колонии строгого режима.

Ранее, бывший директор кранового завода в Татарстане получил условный срок.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

19 часов назад

Новорожденную девочку в Челнах назвали Россией

Полезное

день назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

москва тараканы

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани

Новости Татарстана

21 час назад

В Казани на станции метро обрушился потолок

электроэпиляция вольфрамовой нитью в Москве

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о деле на мать, избившую своего ребенка

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани начали строительство новой дороги у будущего театра Камала

Новости Татарстана

день назад

В Казани задержали пьяного таксиста
Лонгриды
2 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

17 минут назад

В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

Полезное

день назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

Новости Татарстана

32 минуты назад

За сутки в Казани вывезли более 30 тысяч тонн снега

Новости Татарстана

42 минуты назад

Автор «Слова пацана» рассказал об угрозах поступавших после выхода книги
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
7 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

час назад

Экс-директор кранового завода в Татарстане получил условный срок

Новости Татарстана

час назад

В Казани из-за ДТП заблокировано движение на улице Габишева

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани перестали работать сервисы отслеживания общественного транспорта
Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку
Интересное в Казани
6 дней назад

Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку