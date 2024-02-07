Экс-директор кранового завода в Татарстане получил условный срок
Бывший генеральный директор набережночелнинского кранового завода Марс Тимербулатов сегодня, 7 февраля, выслушал приговор по делу об уклонении от уплаты налогов. Согласно информации портала Chelny-biz, экс-руководителю завода было назначено трехлетнее условное наказание с испытательным сроком на два года.
Процесс проходил в Елабужском суде. Государственное обвинение просило более строгое наказание - четыре года срока, однако в прокуратуре не обнаружили смягчающих обстоятельств, которые могли бы повлечь отбывание реального срока в колонии.
Напомним, банкротный крановый завод длительное время выпускал эротические календари с участием своих сотрудников. За 13 лет завод был модернизирован с добавлением расширенной реальности, однако перед судебными процессами НЧКЗ принял решение прекратить выпуск продукции для лиц старше 18 лет.
Ранее, в Казани из-за ДТП заблокировано движение на улице Габишева.