Бывший генеральный директор набережночелнинского кранового завода Марс Тимербулатов сегодня, 7 февраля, выслушал приговор по делу об уклонении от уплаты налогов. Согласно информации портала Chelny-biz, экс-руководителю завода было назначено трехлетнее условное наказание с испытательным сроком на два года.

Процесс проходил в Елабужском суде. Государственное обвинение просило более строгое наказание - четыре года срока, однако в прокуратуре не обнаружили смягчающих обстоятельств, которые могли бы повлечь отбывание реального срока в колонии.





Тимербулатова обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Изначально размер причиненного ущерба оценивался в 500 миллионов рублей, но позже эта сумма была уменьшена до 150 миллионов рублей. На данный момент стороны не определились, будут ли они апеллировать приговор.Напомним, банкротный крановый завод длительное время выпускал эротические календари с участием своих сотрудников. За 13 лет завод был модернизирован с добавлением расширенной реальности, однако перед судебными процессами НЧКЗ принял решение прекратить выпуск продукции для лиц старше 18 лет.

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