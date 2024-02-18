В Казани в марте из-за строительства водопровода перекроют дороги

В течение месяца в Казани будут перекрыты участки дорог по улицам Чернышевского и Рустема Яхина из-за строительства новой водопроводной трассы. Информацию об ограничениях представила мэрия города.



С 4 марта по 14 апреля часть проезжей части улицы Чернышевского возле дома No32 будет временно закрыта для движения в направлении к улице Гаяза Исхаки.



Также в это же время ограничено будет движение в сторону Московской возле дома No5 на улице Рустема Яхина.Эти изменения в дорожном движении вызваны строительством новой водопроводной трассы и будут действовать до середины апреля.

Ранее, стало известно, что Владимира Путина ждут в Казани на открытие «Игр будущего».