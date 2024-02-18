Владимира Путина ждут в Казани на открытие «Игр будущего»

Президент России Владимир Путин собирается посетить Казань на следующей неделе, где он примет участие в открытии «Игр будущего». Эту информацию раскрыл журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его словам, столица Татарстана снова станет центром внимания, ожидая приезда главы государства на это крупное спортивное событие. «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 4 марта и соберут участников из 107 стран, с общим призовым фондом в 10 млн долларов.

Ранее, МЧС напомнил татарстанцам о мерах безопасности в грядущую метель.