В Казани в честь 100-летия «Татаркино» собрались главы киностудий из стран СНГ

В связи с юбилеем киностудии «Татаркино», руководители кинокомпаний и дистрибьюторы из различных регионов ближнего зарубежья собрались в Казани. Специально к этому событию в Казанском государственном институте культуры был организован круглый стол на тему «Копродукция как драйвер развития киноиндустрии». Пишет «Татар-информ».



Под руководством главы студии «Татаркино», Миляуши Айтугановой, обсудили вопросы совместного кинопроизводства и сотрудничества в прокате фильмов. Она отметила успешный опыт копродукции с Узбекистаном, приведя примерами фильма «Сумбуль» и съемки на локациях студии «Беларусьфильм».





Продюсеры и дистрибьюторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ульяновска, а также представители киноиндустрии Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана выразили готовность к сотрудничеству и обсуждению новых совместных проектов.Представитель из Казахстана,отметил, что в Казахстане частное кинопроизводство хорошо развито.Церемонии, посвященные столетию «Татаркино», будут проходить сегодня и завтра в Казани. В программе праздника запланированы концерты в здании татарской филармонии, а также показ фильмов узбекских кинематографистов в кинотеатре «Мир».

Напомним, ранее эстрадная певица Диана Гурцкая в Казани оценила участников фестиваля «Белая трость».