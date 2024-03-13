Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани в честь 100-летия «Татаркино» собрались главы киностудий из стран СНГ

В Казани в честь 100-летия «Татаркино» собрались главы киностудий из стран СНГ

iz.ru

Подписаться в Telegram

В связи с юбилеем киностудии «Татаркино», руководители кинокомпаний и дистрибьюторы из различных регионов ближнего зарубежья собрались в Казани. Специально к этому событию в Казанском государственном институте культуры был организован круглый стол на тему «Копродукция как драйвер развития киноиндустрии». Пишет «Татар-информ».

Под руководством главы студии «Татаркино», Миляуши Айтугановой, обсудили вопросы совместного кинопроизводства и сотрудничества в прокате фильмов. Она отметила успешный опыт копродукции с Узбекистаном, приведя примерами фильма «Сумбуль» и съемки на локациях студии «Беларусьфильм».

Продюсеры и дистрибьюторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ульяновска, а также представители киноиндустрии Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана выразили готовность к сотрудничеству и обсуждению новых совместных проектов.

Представитель из Казахстана, Айдар Омаров, отметил, что в Казахстане частное кинопроизводство хорошо развито.

Церемонии, посвященные столетию «Татаркино», будут проходить сегодня и завтра в Казани. В программе праздника запланированы концерты в здании татарской филармонии, а также показ фильмов узбекских кинематографистов в кинотеатре «Мир».

Напомним, ранее эстрадная певица Диана Гурцкая в Казани оценила участников фестиваля «Белая трость».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Кожевников считает, что Билялетдинову нужно покинуть «Ак Барс»

Гид по скидкам Казани

день назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

служба по уничтожению грызунов

Новости Казани

день назад

В Казани проезд по Вознесенскому тракту сделают платным не для всех

Интересное в Казани

2 дня назад

Разнообразие теперь и в Иннополисе. В городе будущего прошла экскурсия по магазину здоровых продуктов в прямом эфире

обтяжка дивана цены в Москве

Новости Казани

23 часа назад

В ближайшие дни метеозависимым жителям Татарстана придется непросто

Лонгриды

9 часов назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске назвали средний размер зарплаты дворников

Новости Татарстана

10 часов назад

Мужчина скончался в ДТП под Казанью

Новости Казани

2 часа назад

Над Казанью и Уфой кружил правительственный самолет со «шпионским» прошлым
Лонгриды
9 часов назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

33 минуты назад

В Казани в честь 100-летия «Татаркино» собрались главы киностудий из стран СНГ

Гид по скидкам Казани

день назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

Новости Казани

48 минут назад

Певица Диана Гурцкая в Казани оценила участников фестиваля «Белая трость»

Новости Казани

2 часа назад

Ради саммита БРИКС в центре Казани благоустроят сквер
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
6 дней назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

2 часа назад

Над Казанью и Уфой кружил правительственный самолет со «шпионским» прошлым

Новости Татарстана

3 часа назад

МВД: Участились случаи кражи средств с банковских карт в Татарстане

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казань из 50 стран прибыли делегаты Всемирного фестиваля молодежи
Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта
Интересное в Казани
6 дней назад

Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта