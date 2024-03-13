Певица Диана Гурцкая в Казани оценила участников фестиваля «Белая трость»

В Казани популярная певица Диана Гурцкая оценила участников XV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Процедура прослушивания проходила в детском центре «Экият».



Согласно высказыванию Гурцкой, никто не верил в возможность успешного проведения такого фестиваля. Ее огромная мечта была связана с посещением столицы Татарстана. По мнению певицы, именно здесь бьется сердце музыки, и много внимания уделяется развитию инструментальной музыки.



Народная артистка России была в полнейшем восторге. В конце мероприятия она выразила благодарность всем участникам и вручила им заслуженные дипломы.Фестиваль «Белая трость» направлен на поддержку детей с проблемами зрения, помогая им раскрыть свой талант и набраться сценического опыта. Выбранные участники отправятся в Москву для выступления на одной сцене с известными певцами, что откроет им новые возможности и горизонты в мире музыки.

Напомним, ранее в Казани запустили работы по благоустройству сквера имени Котельникова.