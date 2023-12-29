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· Артем Акчурин

В Казани сотрудники Росгвардии поздравили воспитанников детского дома с Новым годом

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В Казани сотрудники городского ОМОН Управления Росгвардии по Татарстану организовали праздничное мероприятие для воспитанников детского дома в рамках акции «Дед Мороз специального назначения».

В ходе мероприятия дети получили возможность покататься на новом броневике «Патруль» и насладиться выступлением специалиста-кинолога и его верной бельгийской овчарки Дины.

Сотрудники также провели беседу с детьми о правилах поведения при находке опасных предметов, обращая особое внимание на безопасность.

Завершением праздника стало вручение ребятам сладких новогодних подарков от росгвардейского Деда Мороза, что добавило ярких эмоций и радости в этот замечательный день.

Ранее, стало известно, что сотрудники ГИБДД Татарстана поздравят автолюбителей в новогоднюю ночь.

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