В Казани снизилась обеспеченность жителей торговыми центрами

Низкая активность девелоперов и развитие онлайн-торговли привели к уменьшению количества торговых центров в крупных российских городах. По информации издания «Коммерсантъ», наиболее значительное уменьшение было зафиксировано в Красноярске и Казани, где количество торговых площадей сократилось на 7-8%.



По оценкам NF Group, в 2023 году количество площадей в ТЦ на 1 тыс. человек в городах с населением выше миллиона составило 500 кв. м, что означает уменьшение на 1,5%. Аналитики отмечают, что снижение наблюдается в 10 из 15 изученных городов, в то время как ранее этот показатель демонстрировал преимущественно положительную динамику.



В прошлом году самое значительное снижение было зафиксировали в Красноярске (на 8%, до 345 кв. м на 1 тыс. человек) и Казани (на 7,5%, до 363 кв. м), а также в Екатеринбурге (на 5,7%), Санкт-Петербурге (на 3,5%) и Москве (на 1%). Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости NF Group, объясняет эту тенденцию тем, что в 2023 году во многих крупных городах не было открыто новых торговых центров, несмотря на сохраняющийся рост населения.Российский рынок торговой недвижимости оказывается под давлением внешних факторов с начала пандемии, к которым добавился массовый уход иностранных брендов. По данным консалтинговой компании Nikoliers, в России в 2021 году было введено 837,9 тыс. кв. м, в 2022 году - всего 250 тыс. кв. м, а в 2023 году - 246 тыс. кв. метров.

Ранее, в Казани водитель пострадал при сходе снега с крыши многоэтажки.