Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани водитель пострадал при сходе снега с крыши многоэтажки

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Вечером 30 января на улице Кулагина в Казани произошел несчастный случай: снег с крыши многоэтажного дома свалился на проезжавший автомобиль. В результате полученных травм водитель был госпитализирован в медучреждение .

Госавтоинспекция города сообщила, что инцидент произошел 30 января в 19:15, когда автомобиль LADA Priora двигался по двору на улице Кулагина.

Прокуратура начала проверку и оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание дома, включая очистку крыши от снега и наледи.

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