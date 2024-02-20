В Казани скончался рабочий на стройке станции метро

В Казани при строительстве новой станции метро погиб рабочий.

По предварительной информации, трагическая ситуация произошла 19 февраля ночью. Мужчина работал на улице Фучика, на станции «10-й микрорайон».



Сообщается, что бетонщик, поскользнувшись упал в котлован с высоты 15 метров. В результате полученных травм, гражданин скончался на месте. Прибывшие медицинские работники помочь ему не смогли.

Ранее, в Казани во время футбольного матча умер мужчина.