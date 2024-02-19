В Казани трагически скончался футболист во время игры

Во время матча Открытой любительской лиги по футболу в Казани произошло трагическое событие. Умер игрок команды «Аккумуляторы РФ», 45-летний спортсмен, который активно участвовал в жизни своей команды. Сообщает Inkazan.

Согласно свидетельствам очевидцев, он внезапно упал на поле, и предположительной причиной его смерти стала остановка сердца. Медики предприняли все возможные меры для спасения игрока, но не смогли вернуть его к жизни, продолжая реанимационные мероприятия в течение 20 минут.

В 2022 году «Аккумуляторы РФ» были чемпионами любительской лиги.