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В Казани трагически скончался футболист во время игры

В Казани трагически скончался футболист во время игры

ollf.ru

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Во время матча Открытой любительской лиги по футболу в Казани произошло трагическое событие. Умер игрок команды «Аккумуляторы РФ», 45-летний спортсмен, который активно участвовал в жизни своей команды. Сообщает Inkazan.

Согласно свидетельствам очевидцев, он внезапно упал на поле, и предположительной причиной его смерти стала остановка сердца. Медики предприняли все возможные меры для спасения игрока, но не смогли вернуть его к жизни, продолжая реанимационные мероприятия в течение 20 минут.

В 2022 году «Аккумуляторы РФ» были чемпионами любительской лиги.

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