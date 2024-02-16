Скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин

Сегодня, 16 февраля, стало известно о кончине первого руководителя налоговой инспекции Татарстана, Шамиля Бадамшина. Бывший помощник президента Республики Татарстан ушел из жизни на 85-м году. Информацию об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по РТ.



Коллектив налоговой инспекции выразил глубокие соболезнования родным и близким ушедшего. Пока не уточнялось место и время прощания. Причины смерти Шамиля Бадамшина не были обнародованы.



Шамиль Бадамшин окончил финансово-экономический институт в столице РТ. А с 1969 года он работал старшим ревизором-инспектором в отделе госдоходов минфина Татарской АССР, что стало отправной точкой для продвижения в его карьере.С 1990 по 1992 годы он возглавлял налоговую инспекцию Татарской АССР. Шамиль Бадамшин стоял у истоков создания аналогичного органа на территории республики, который отделился от министерства финансов.

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