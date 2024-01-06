Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани проведут мастер-класс по фигурному катанию

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Дирекция парков и скверов Казани объявила о проведении бесплатного мастер-класса по фигурному катанию для детей и взрослых в период с 6 по 8 января. Мероприятие состоится в казанском парке «Черное озеро».

Участники мастер-класса получат возможность освоить основы фигурного катания и приобрести навыки правильной техники скольжения под руководством опытного тренера.

Занятия будут проводиться на специально огороженной площадке для катания по предварительно составленному графику, который доступен для ознакомления на официальном сайте Дирекции парков и скверов Казани.

Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация.

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