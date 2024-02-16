В Казани прошел обыск в квартире сборщика подписей Надеждина

В Казани организовали обыск в квартире члена партии «Гражданская инициатива» Евгения Маркова, члена партии «Гражданская инициатива», который организовывал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России Бориса Надеждина. По информации, полученной от руководителя казанского штаба фракции «Яблоко» Руслана Зинатуллина, сам активист не был задержан. Передает издание «БИЗНЕС Online».

Зинатуллин сообщил, что проведенный обыск, предположительно, связан с расследованием уголовного дела против казанского предпринимателя Руслана Баязитова, который ранее был арестован по обвинению в дискредитации Вооруженных Сил России.

Согласно опубликованным данным, обыск в квартире Маркова начался около 6:00 по московскому времени и завершился к 11:00. Также отмечается, что данному активисту ранее принадлежало членство в партии «Яблоко».

Ранее, в Казани дали разрешение на строительство высотного здания «Газпрома» в центре Казани.