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Мосгорсуд оставил Ханбикова в СИЗО

Мосгорсуд оставил Ханбикова в СИЗО

«БИЗНЕС Online»

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Мосгорсуд оставил под арестом бывшего генерального директора «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова. Передает «БИЗНЕС Online».

Постановления Басманного суда остались без изменений, а апелляции не были удовлетворены.
Ханбикова обвинили в мошенничестве и использовании служебного положения. Он и еще несколько причастных обвиняются в похищении 246,38 млн рублей в 2013-2018 годах.


Напомним, что в Нижнекамске прокуратура проведет проверку по факту убийства собак в деревне Шингальчи.

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