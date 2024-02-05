Мосгорсуд оставил Ханбикова в СИЗО

Мосгорсуд оставил под арестом бывшего генерального директора «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова. Передает «БИЗНЕС Online».

Постановления Басманного суда остались без изменений, а апелляции не были удовлетворены.

Ханбикова обвинили в мошенничестве и использовании служебного положения. Он и еще несколько причастных обвиняются в похищении 246,38 млн рублей в 2013-2018 годах.

