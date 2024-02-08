За сутки в Казани произошло 330 ДТП

За прошедшие сутки в столице РТ было зафиксировано 330 ДТП, в результате которых пострадали два гражданина. Одного из пострадавших сбила машина. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

За 24 часа было зафиксировано семь водителей в нетрезвом состоянии. А также два водителя были задержаны без водительского удостоверения.

Кроме того, было задержано шесть человек, которые подозреваются в совершение преступлений.

Ранее, на трассе М-12 в РТ были установлены деревянные снегозадерживающие щиты. Эта конструкция позволит обезопасить движение на трассе.