В Казани подвели итоги конкурса «Миссис Татарстан – 2024»
Татарстан-24
В столице республики прошёл пятый республиканский конкурс «Миссис Татарстан –2024».
Десять участниц их разных уголков Татарстана состязались в красоте, интеллектуальных способностях и совмещении дома, семьи и самореализации.
В номинации «Миссис Татарстан» победила Екатерина Биккинина, а титул «Мисс Казань» выиграла певица и народная артистка Айгуль Бариева.
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