В Казани подвели итоги конкурса «Миссис Татарстан – 2024»

В столице республики прошёл пятый республиканский конкурс «Миссис Татарстан –2024».

Десять участниц их разных уголков Татарстана состязались в красоте, интеллектуальных способностях и совмещении дома, семьи и самореализации.

В номинации «Миссис Татарстан» победила Екатерина Биккинина, а титул «Мисс Казань» выиграла певица и народная артистка Айгуль Бариева.

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