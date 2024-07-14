Казанцам нужно зарабатывать 290 тыс., чтобы взять квартиру в ипотеку

Исследователи посчитали размер зарплаты, необходимый для покупки двухкомнатной квартиры в новостройке в разных городах.

Согласно подсчётам, средняя цена двушки в Казани около 10 млн. и для этой покупки в ипотеку на 30 лет со ставкой 19,5%, казанцам необходимо зарабатывать 290 тыс., из которых почти 145 тыс. будет уходить на ежемесячный платёж.

Сейчас средняя зарплата в Татарстане составляет 72 тыс.

Ранее мы писали, что мэрия Казани опубликовала график отключения воды.