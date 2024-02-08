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· Артем Акчурин

В Казани отремонтируют здание Татарской филармонии им. Тукая

В Казани отремонтируют здание Татарской филармонии им. Тукая

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В здании Татарской государственной филармонии имени Тукая в ближайшее время планируют реализовать ремонтно-реставрационные работы. Специалисты из Казани уже высказались положительно по поводу этого проекта. Информация о ремонте размещена на официальном сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Заказчик, ООО «Ф-АРТ Групп» просил установить, не повредят ли реставрационные работы объекты культурного наследия. Для выполнения реставрации потребуется приобрести мебель, инвентарь и оборудование.


Планируется замена или ремонт инженерных сетей в здании, построенном в 1955 году, а также создание доступа для инвалидов. Основная цель работ - обеспечение сохранности здания и улучшение его технического состояния и прочности несущих конструкций.

На сегодняшний день неизвестно, какова будет стоимость работ и наличие проектной документации. Кроме того, неизвестны сроки выполнения работ и точные сроки их завершения.

Напомним, что в столице РТ выступили с инициативой строительства пешеходного моста через Булак. Новый мост позволит горожанам беспрепятственно переходить к казанскому кремлю.

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