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· Артем Акчурин

На Булаке планируют установить еще один мост

На Булаке планируют установить еще один мост

kuda-kazan.ru

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В Казани выступили с инициативой строительства пешеходного моста через Булак. Новое сооружение позволит гражданам без преград переходить к Кремлю столицы РТ. Об сообщил институт развития города.

Мост будет расположен у ТРК «Пирамида». Его могут построить в рамках благоустройства бульвара у ЦУМа. Работы начнут проводить с первого участка размером в 1,9 га. Там установят пешеходные дорожки и зоны отдыха.

Под благоустройство также попадет сквер на перекрестке Бутлерова и Толстого, где расположится зона отдыха.

Ранее, из-за аварии на сетях в Казани без воды остались 8 домов и одна гимназия.

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