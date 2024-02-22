В Казани открылся новый перинатальный центр

В церемонии открытия по видеосвязи приняли участие Президент Владимир Путин и Раис РТ Рустам Минниханов.

Новый перинатальный центр открылся на базе Городской клинической больницы №7 и объединится с уже функционирующим роддомом. Первый камень в фундамент Раис Татарстана торжественно заложил ещё в 2022 году.

По плану в перинатальном центре будут принимать до 8 тыс. родов в год. Подчёркивается, что центр сможет оказывать помощь не только жительницам Казани, но и близлежащих районов республики.

Возглавит новый перинатальный центр заместитель главного врача клинической больницы №7 по акушерству и гинекологии — Татьяна Шигабутдинова.

Ранее, Президент Владимир Путин выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за помощь в организации «Игр будущего»