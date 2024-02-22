Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации «Игр будущего»

Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности главе Татарстана Рустаму Минниханова за поддержку в организации «Игр будущего». Верховный главнокомандующий страны выделил высокий уровень мероприятия, который достигает международного плана.

Отметим, что на турнире принимают участие более трехсот команд из более чем сотни стран мира.

«Как обычно это происходит в Татарстане, всё сделано на высоком уровне», - отметил лидер.



По словам Путина, «Игры будущего» - это мероприятие, не регионального и даже не национального, а международного уровня.

Ранее, руководитель соревнований Игорь Столяров предложил проводить игры ежегодно.