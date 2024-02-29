В Казани около 400 домов находятся под риском затопления

Согласно прогнозам начальника управления гражданской защиты в Казани, Сергея Чанкина, паводок в этом году ожидается в третьей декаде марта или в начале апреля.



Важно отметить, что в решение проблемы паводков включается круглосуточное дежурство сотрудников городской противопаводковой комиссии и районных администраций. Главам комитетов, подрядным организациям и управляющим компаниям потребуется усиленно работать по вывозу снега, очистке крыш и информированию горожан о мерах безопасности.



Стоит отметить, что сценарий действий будет зависеть от темпа таяния снега, который на текущий момент имеет некоторые колебания из-за перепадов температур. Под риск затопления попадают территории площадью 12,6 квадратных километров, куда входят 386 домов. Больше всего из-за приходящей весны пострадают секторы с частными домами.Некоторые районы столицы Республики Татарстан начали подготовку к весеннему периоду уже осенью. Например, в Брикетном районе активно ведется укрепление канав и проверка состояния реки Сухой. Кроме того, на случай чрезвычайной ситуации была определена точка временного размещения жителей, готовая принять всех нуждающихся.

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