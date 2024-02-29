В Минобре РТ осудили школьников, снимающих скандалы на телефон

Министр образования и науки Татарстана, Ильсур Хадиуллин, высказал свое мнение относительно запрета на использование мобильных устройств в школах. Он подчеркнул, что последние изменения внесенные в федеральный закон №273 касаются именно гаджетов, и что каждая школа имеет собственное внутреннее правило, которое определяет правила пользования ими.



Во время учебного процесса ни учащиеся, ни педагоги не должны пользоваться мобильными телефонами, так как это отвлекает внимание от учебного процесса. Министр выразил свою озабоченность влиянием семейных ценностей на подростков и детей, подчеркнув, что негативные примеры из семьи могут повлиять на поведение и учебу детей.



Он отметил, что строго против съемок внеурочной деятельности или процессов обучения, так как такие материалы могут быть оскорбительными и неприемлемыми для публичного распространения. Министр подчеркнул важность уважения к личной жизни и приватности, особенно в образовательных учреждениях.Ильсур Хадиуллин подчеркнул, что подростки должны уважать своих учителей, поскольку это формирует поведение и уважение в будущем. Он также добавил, что возможность пользования телефонами разрешено во время перемен и после уроков, чтобы не нарушать учебный процесс.