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С начала февраля на Казань обрушилась треть месячной нормы осадков

С начала февраля на Казань обрушилась треть месячной нормы осадков

m24.ru

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В Казани, согласно данным метеоролога КФУ Тимура Аухадеева, с начала февраля уже выпало около трети месячной нормы осадков — 37 миллиметров. В январе же количество выпавшего снега превысило почти двойную месячную норму.

Эксперт указал, что это связано с влиянием атлантического циклона, из-за которого в регион поступают теплые и влажные воздушные массы. Кроме того, по его словам, климат в Татарстане претерпевает значительные изменения — зимы становятся все более теплыми, средняя скорость ветра снижается. При этом, помимо повышения температуры воздуха, увеличивается количество осадков, особенно меняется их характер. Вместо обычного дождя чаще наблюдаются ливни, а также участились ураганы и грозы.


Аухадеев также предсказал теплую погоду на февраль. По его данным, температура воздуха будет выше климатической нормы, однако периодически ожидаются морозы.

Отметим, что 6 февраля, в РТ ожидается ухудшение погодны. Ночью температура опустится до -21 градуса. В западной части региона прогнозируют влажный снег. Синоптики ожидают, что за сутки выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков. Также ухудшится видимость до 500–1000 метров. На дорогах могут образовываться снежные заносы и ледообразования, что может привести к ДТП.

С 8 февраля ночные морозы начнут постепенно уходить из региона.

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